20 حالة وفاة جديدة بكورونا في مصر و7 في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة المصرية الإثنين، عن تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جميعهم مصريون، فضلا عن وفاة 20 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة، بحسب موقع الوزارة على موقع فيسبوك.

وأشار مجاهد إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

الى ذلك، ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزائر بتسع حالات عن اليوم الماضي، بعدما تم الإعلان اليوم الإثنين عن تسجيل 135 حالة إصابة جديدة و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات إلى 432 حالة، فيما وصل مجموع الإصابات إلى 3515 منتشرة عبر 47 ولاية، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحافي اليومي.

وأشار فورار إلى تعافي 50 حالة جديدة، مما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 1558.

كما نوه فورار إلى أن 6174 حالة تخضع للعلاج، منها 2410 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري “بي سي آر”، و3764 حالة محتملة حسب تحاليل الأشعة وسكانر، فيما يرقد 31 مريضا في العناية المركزة.

