22 شهيدا في غزة: دعم اميركي للعدوان والجهاد ترفض الهدنة

ارتفع الى 22 عدد الشهداء الذين سقطوا في فلسطين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فجر امس الثلاثاء، واعلنت حركة الجهاد رفضها لاي وساطة للهدنة مع الاحتلال في الوقت الذي قالت اسرائبل انها انهت ضرباتها على مواقع الحركة الفلسطينية

22 شهيدا

أكدت مصادر طبية ، يوم الأربعاء، وصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء جراء قصف الاحتلال لدراجة نارية في حي الشجاعية شرق غزة.

وأكدت مصادر محلية ان شهيدان وإصابتان في استهداف الدراجة النارية بشارع المنصورة في الشجاعية شرق غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلىد 20 مواطنا، بينهم سيدة، وأصيب 50 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، منذ ساعات فجر يوم الثلاثاء، إضافة لتدمير ممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع في مختلف مدن ومخيمات القطاع.

الشهداء هم/

1.اسماء محمد حسن ابو العطا

2.بهاء سليم حسن ابو العطا

3.محمد عطيه مصلح حموده

4.ابراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس

5.زكي عدنان محمد غنامه

6.عبدالله عوض ساكب البلبيسي

7.عبد السلام رمضان أحمد احمد

8.راني فايز رجب ابو نصر

9.جهاد أيمن أحمد ابو خاطر

10.وائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي

11.خالد معوض سالم فراج

12.ابراهيم أيمن فتحي عبد العال

13.اسماعيل أيمن فتحي عبد العال

14.رأفت محمد سلمان عياد

15.سهيل خضر خليل قنيطه

16.علاء جبر عبد شتيوي

17.محمود دهام محمود حتحت

18.اسلام رأفت محمد عياد

19.أحمد أيمن فتحي عبد العال

20.أمير رأفت محمد عياد

21.رائد رفيق احمد السرساوي

22.مؤمن محمد سلمان قدوم

الجهاد ترفض الهدنة

وفي اول رد على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي تحدث عن وساطة مصرية قالت حركة الجهاد الاسلامي : لن نتحدث مع اي وسيط الان، وعندما ننتهي من الرد، سوف تتحدث عن التهدئة.

وفي وقت سابق اكد الناطق باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد إن "إسرائيل لن تستطيع مهما فعلت أن تحدد كيف ومتى ستنتهي الحرب".

وهدد الناطق باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة في خطاب أن المنظمة لن تسمح بإعادة سياسة الاغتيالات وسوف تترجم ذلك ميدانيا وعسكريا على الأرض، و"سيرى العدو نتيجة اغتيال قادة وكوادر المقاومة".المتحدث بإسم جيش الإحتلال:

الجيش ينهي موجة غارات واسعة ضد أهداف تابعة للجهاد في قطاع غزة شملت مخازن ومصانع لإنتاج الصواريخ واستهداف قطعة بحرية تابعة للمنظمة مخصصة لتنفيذ هجوم.

نتنياهو يهدد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أمام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خيار واحد، وهو وقف الهجمات الصاروخية، وإلا فإن إسرائيل ستواصل ضربها "بلا رحمة".

وقال في مستهل اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية، الأربعاء:" قلت يوم أمس إننا لا نسعى إلى التصعيد، ولكننا نرد على أي اعتداء يُشن علينا بهجمة من طرفنا، وبرد عنيف جدا، وأعتقد أن من الأفضل لحركة الجهاد الإسلامي أن تدرك ذلك الآن، قبل فوات الأوان بالنسبة لها"

وتابع:" إن اعتقد قادة الجهاد الإسلامي بأن هذه الرشقات والإصابات ستضعفنا وستخفف من عزيمتنا فهم مخطئون، ولذا فإن أمامهم خيار واحد: الكف عن هذه شن الهجمات أو تكبد المزيد من الضربات.. هذا هو الخيار أمامهم".



دعم اميركي للعدوان

في الاثناء قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية، مورغان اورتوغاس، ان الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الصاروخية التي يشنها "الجهاد الإسلامي" على إسرائيل.

وفي وقت سابق انتقد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط افي بيركوفتش ، الهجمات الصاروخية على إسرائيل من قبل الجهاد الإسلامي.

وأيضا دان السفير الأمريكي لدى إسرائيل دافيد فريدمان الهجمات وغرد في تويتر قائلا ان :"الولايات المتحدة تقف الى جانب "حليفتها وصديقتها إسرائيل".

كما عبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن دعم واشنطن للموقف الإسرائيلي. وكتب بتغريدة في حسابه في تويتر :"الولايات المتحدة تدين رشقات الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين. من الواضح ان حماس والجهاد الإسلامي يضعون العنف قبل تحسين حياتهم لسكان غزة". وختم بينس "أمريكا تؤكد بقوة حق إسرائيل للدفاع عن نفسها".