20 قتيلا إثر تدافع خلال "قداس" في تنزانيا

قال مسؤول تنزاني حكومي ، اليوم الأحد، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في تدافع وقع خلال قداس أقيم في ملعب رياضي شمال البلاد.

وملأ مئات الأشخاص الملعب، مساء أمس السبت، في بلدة موشي قرب سفوح جبل كلمنجارو، قبل أن يقع التدافع لدى مسارعتهم للتبرك "بالزيت المبارك".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مفوض منطقة موشي تأكيده "مقتل 20 في الواقعة"، مشيرا إلى أن 5 من القتلى أطفال.

وأضاف "التدافع وقع عندما كان المصلون يسارعون للحصول على الزيت المبارك".

واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة، بعد أن وعد المصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه "زيت مبارك" بالخير والشفاء من الأمراض.

وتخشى السلطات من أن عدد القتلى قد يرتفع بسبب حجم الحشد والظلام الذي كان مخيما وقت التدافع.