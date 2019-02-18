فيديو +18: عشرات الضحايا بانفجار مفخختين في ادلب السورية

التفجيرات وقعت في شارع القصور في المدينة

افادت مصادر سورية ان اكثر من 20 شخصا قتلو واصيب عشرات بجروح نتيجة انفجار مفخختين في مدينة ادلب شمال سورية

وقالت مصادر للبوابة ان التفجيرات وقعت في شارع القصور في المدينة مشيرة الى ان مآذن المساجد تنادي المواطنين للتبرع بالدم

وقالت المصادر ان 4 دقائق فقط فصل بين الانفجارين