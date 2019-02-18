فيديو +18: عشرات الضحايا بانفجار مفخختين في ادلب السورية
التفجيرات وقعت في شارع القصور في المدينة
افادت مصادر سورية ان اكثر من 20 شخصا قتلو واصيب عشرات بجروح نتيجة انفجار مفخختين في مدينة ادلب شمال سورية
وقالت مصادر للبوابة ان التفجيرات وقعت في شارع القصور في المدينة مشيرة الى ان مآذن المساجد تنادي المواطنين للتبرع بالدم
وقالت المصادر ان 4 دقائق فقط فصل بين الانفجارين
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- المزيد من الجثث بالعراق ومقتل وجرح العشرات بانفجار مفخختين ومسلحون يغتالون عميدا بالداخلية
- عشرات الضحايا في قصف النظام بالبراميل المتفجرة على مخيم للنازحين السوريين
- عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات جديدة ببغداد وكركوك..تواصل معارك القائم واستراليا ترفض سحب قواتها
- "مجزرة" في حمص ذهب ضحيتها عشرات النساء والاطفال
- عشرات القتلى بتفجيرات وهجمات تبنى الزرقاوي 3 منها وعلاوي يتمسك بموعد الانتخابات ويستبعد انفصال الجنوب