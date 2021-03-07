20 قتيلا على الأقل في انفجارات بمدينة باتا في غينيا الاستوائية (فيديو)

لم يتضح بعد سبب الانفجارات التي وقعت في قاعدة عسكرية بمدينة باتا.

لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية اليوم الأحد، حسبما أخبرت قناة تلفزيون (تي.في.جي.إي) المحلية، مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان ووسائل إعلام محلية أن أربعة انفجارات ضخمة هزت قاعدة عسكرية بمدينة باتا ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وبثت قناة (تي.في.جي.إي) لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثا من تحت أكوام الأنقاض. كما دعت القناة المشاهدين للتبرع بالدم، قائلة إن المستشفيات مكتظة بالمصابين.

وتحركت شاحنات صغيرة تقل ناجين ومعظمهم من الأطفال إلى أمام مستشفى محلي حيث ظهر في بعض اللقطات المصورة بعض الضحايا وهم على الأرض.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

