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20 قتيلا غالبيتهم عمال حقل نفطي بتفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا

20 قتيلا غالبيتهم عمال حقل نفطي بتفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا
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