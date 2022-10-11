20 قتيلا من "حركة الشباب” بهجوم للجيش وسط الصومال

أعلن مصدر عسكري صومالي مساء الثلاثاء، مقتل 20 مسلحا من عناصر حركة “الشباب” المتشددة بينهم قائد ميداني في عملية شنها الجيش ومليشيات عشائرية في إقليم هيران وسط البلاد.

ونقلت اإذاعة “صوت الجيش” عن المصدر قوله إن “عملية عسكرية نفذها الجيش بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة استهدفت بلدة جعيبو والمناطق المحيطة بها”.

واكد أن “الجيش تمكن خلال العملية من تحييد 20 من الشباب بينهم قائد ميداني يدعي رقيب محمد حسن وكان مسؤولا عن ما يسمى الحركة بدائرة الحسبة”.

شهدت البلدة الإثنين، مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيات عشائرية مسلحة من جهة ومقاتلي “الشباب” من جهة ثانية ما أدى إلى مقتل 200 من عناصر الحركة، بحسب الوكالة الرسمية “صونا”.

وتأتي العملية في وقت تشهد بعض الولايات الفيدرالية عمليات أمنية يشنها الجيش ضد مقاتلي “الشباب” بهدف تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الأخيرة.