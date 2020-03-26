20 وفاة بكورونا في إندونيسيا.. و 7 في الفلبين

أفادت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الخميس، بتسجيل 20 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 78 والإصابات إلى 893، فيما تماثل 35 شخصا للشفاء.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجوال، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

من جانب آخر أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس، عن تسجيل سبع حالات وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأكد وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت بذلك إلى 45 وفاة، بينهم ستة أطباء، و707 إصابات.

وحذر الوزير من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة، مع إجراء الحكومة مزيدا من الفحوص الطبية في البلاد.