200 مليون درهم قمية مبادارات "الطارق للتأهيل والتوحد" الاماراتي

بين الأمين العام ومدير مركز الطارق للتأهيل والتوحد السفير فوق العادة في المفوضية الدولية لحقوق الانسان طارق آل سيف في حفل الافطار السنوي بمناسبة يوم زايد للعمل الانساني وبحضور اصحاب السمو والشيوخ وفنانين الدرجة الأولى في الوطن العربي في فندق جراند حياة دبي انن مركز الطارق للتأهيل والتوحد وذلك احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة في مئوية زايد

واستعرض السفيرآل سيف انجازاتهم من خلال افتتاح مركز الطارق للتأهيل والتوحد بمناسبة يوم زايد للعمل الانساني وإطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة في العمل الانساني ومنها المبادرة الدولية غذائي علاجي للعمل التطوعي وتشمل مبادرة غذائي سعادتي وملتقى غذائي علاجي العالمي وجائزة غذائي علاجي وسفراء مبادرة غذائي علاجي للعمل التطوعي ومؤتمر غذائي علاجي إذ يقام سنويا مسيرة توعية لأطفال التوحد يشارك فيه ما يزيد عن 7000 مشارك ضمن شهر التوعية باضطراب التوحد

وكان الهدف الرئيسي من مبادرة غذائي علاجي للعمل التطوعي ولقب سفراء الأمل لنشر ثقافة التغدية وتأثيرها على أمراض العصر الحديث خمسة سنوات من العطاء قيمة المبادرات المقدمة من المركز من ٢٠١٣ الى نهاية عام ٢٠١٧ 200مليون درهم والجهات المستفيدة من حكومة دولة الامارات موظفين وزارة الاقتصاد موظفين وطلاب وزارة تنمية المجتمع مركز دبي لتأهيل أصحاب الهمم مركز عجمان لتأهيل أصحاب الهمم مركز رأس الخيمة لتأهيل أصحاب الهمم مركز الفجيرة لتأهيل أصحاب الهمم مركز دبا الفجيرة لتأهيل أصحاب الهمم والمركز الخاصة المسجلة في وزارة تنمية المجتمع مركز العين للتأهيل وأصحاب الهمم مركز نافدة الامل للتوحد مركز بيس لأصحاب الهمم والمراكز الخاصة التابعة لهيئة تنمية المجتمع دبي مركز المشاعر الإنسانية الجهات المستفيدة من حكومة دبي المجلس التنفيدي دبي موظفين الأمانة العامة القيادة العامة لشرطة دبي ادارة امن المطارات إدارة الجودة الشاملة ادارة الأدلة الجنائية إدارة التفتيش الأمني k9 الجهات المستفيدة من حكومة عجمان موظفين دائرة البلدية والتخطيط عجمان بالإضافة إلى جميع الجهات المشاركة والداعمة من الجهات الحكومية حكومة ابوظبي والدوائر الحكومية التابعة لها حكومة دبي وحكومة الشارقة وحكومة عجمان وحكومة رأس الخيمة وحكومة الفجيرة

وخاصة الجامعات الوطنية ومنها جامعة الشارقة وجامعة عجمان والجامعة الكندية دبي ومشاركة الموظفين في مبادرة المركز عدد الدراسات والأبحاث 276 بحث علمي 4 دراسات علمية معتمدة في الجامعات الأمريكية اكتشاف 4 أمراض جينية اكتشاف اول فحص دم في العالم يحدد ادا كان الطفل توحد بعمر يوم واحد اعتماد جميع الدراسات في الجامعات الأمريكية والاوربية لأول مرة اعتماد دراسة إماراتية تابعة للمركز في الولايات المتحدة اعتماد تشخيص وتقييم ٣ مليون طفل توحد مع الأمم المتحدة ضمن حملة زايد الخير للتقييم الالكتروني للتوحد

وسوف يقوم مركز الطارق للتأهيل والتوحد بالاعلان عن المبادرة و تطبيق الدراسات في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية وشركاء الداعمين للدراسة وسوف يتم إطلاق حملة زايد الخير للتقييم الالكتروني للتوحد بالتعاون مع شركاء المركز

في كل من الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية