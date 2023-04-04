200 يوم على الانتفاضة الايرانية

200 يوم على اندلاع الانتفاضة الايرانية ضد النظام المتشدد في البلاد والتي انطلقت في اعقاب مقتل الشابة مهسا اميني في احد اقبية الامن بحجة عدم ارتداءها للحجاب بالشكل الصحيح وذلك في 15 سبتمبر ايلول من العام الماضي

وعمت التظاهرات كافة انحاء ايران وانتشرت الاحتجاجات خلال ايام قليلة تدعو الى اسقاط نظام التشدد الحاكم وتطالب بحياة كريمة ، وتوسعت الشعارات فيما بعد داعية الى اسقاط قائد الثورة الايرانية علي خامنئي

مع اشتداد الثورة الايرانية حاول نظام الملالي الالتفاف على المتحتجين من خلال اعلان حل شرطة الاخلاق التي تسبب في مقتل الشابة اميني ، الا ان الممارسات المتشددة ظلت قائمة ، وتوسعت الاعتقالات وسقط المزيد من الضحايا

ولجأ النظام الحاكم الى اتهام اطراف خارجية باشعال الثورة وقام بعدة غارات على مناطق في الشمال العراقي بحجة وجود تنظيمات كردية معارضة للنظام وتؤجج الثورة

مع اليوم الـ 200 للثورة فقد احصت حركة مجاهدي خلق خسائر المحتجين :

• الاحتجاجات: 282 مدينة

• الضحايا: أكثر من 750 شخص ، أعلنت وحددت منظمة مجاهدي خلق هوية وأسماء 675

• الاعتقالات: 30000