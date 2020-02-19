2000 حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2000 شخص، حسبما أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 132 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن اللجنة الصحية في المقاطعة اليوم.

كما سجلت المقاطعة 1693 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 61682.

إلى ذلك، قال وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين، الثلاثاء، إن الحكومة الكندية تهدف إلى إجلاء مواطنيها من على متن سفينة سياحية تخضع للحجر الصحي قبالة يوكوهاما يوم الخميس أو الجمعة.

وأضاف شامبين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن أوتاوا استأجرت طائرة من المقرر أن تصل إلى اليابان يوم الأربعاء. ويوجد 21 كنديا على متن السفينة دايموند برنسيس منهم 34 أظهرت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وقال الوزير الكندي “نهدف إلى إجلاء الكنديين إما يوم 20 أو الحادي والعشرين من فبراير. الأمر يتوقف على الموافقة النهائية من السلطات المحلية”. ولن يُسمح للأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس بالمغادرة.

وبالنسبة لمن سيتم إجلاؤهم فبمجرد وصولهم إلى كندا فسوف ينقلون إلى قاعدة تدريب في أونتاريو للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وتخضع السفينة دايموند برنسيس لحجر صحي منذ أوائل هذا الشهر. ويوجد على متنها أكثر من 3000 شخص من الركاب والطاقم.

وقالت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء إن 88 شخصا آخر جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية للفيروس ليصل عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة إلى 542 شخصا.

(وكالات)