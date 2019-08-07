2000 يهودي متطرف اقتحموا الأقصى الشهر الماضي

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال تقرير أجراه حديثًا، أن 2048 يهوديا متطرفا، بينهم عدد كبير من الحاخامات وأعضاء من منظمات «الهيكل» المزعوم، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأضاف المرصد، في التقرير، أنه كان على رأس المقتحمين، الذين أدَّوا طقوسًا تلمودية، عددٌ من الحاخامات المتطرفين، أبرزهم: الحاخام يهودا كرويزر، وباروخ كهانا، ويتسحاق برنارد، وأليشع وولفنسون، مؤلف كتاب «جبل الهيكل وفق الشريعة اليهودية»، ورؤساء مدرسة «هار عتسيون» المتطرفة.

وأوضح التقرير، أن تلك الانتهاكات المتواصلة بحقِّ المسجد الأقصى وساحاته تعكس استهانة الاحتلال بمقدسات المسلمين، وسعيه إلى إرغام الفلسطينيين على قبول سياسة الأمر الواقع، لافتًا إلى ضرورة التوعية بالقضية الفلسطينية، لكشف ألاعيب الكيان الغاصب وتزييفه للحقائق التاريخية الثابتة.

وذكر المرصد أنه قد أطلق حملة في أوائل شهر أبريل/نيسان الماضي تحت عنوان: «الذي باركنا حوله»، بهدف توعية النشء والشباب بمكانة المسجد الأقصى في الإسلام، وتاريخ القضية الفلسطينية، والتأكيد على عروبة فلسطين.