21 إصابة جديدة بالكورونا في عمان.. وشفاء 7 حالات في الكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن 8 حالات مرتبطة بمخالطة مصابين آخرين سابقين، و8 حالات أخرى مرتبطة بالسفر، ويخضع 5 مصابين للتقصي الوبائي، لتحديد طريقة انتقال العدوى إليهم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في سلطنة عمان إلى 152 حالة.

وأكدت الوزارة أن 23 مصابا قد تماثل للشفاء.

وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة.

كما دعت إلى التقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

من أخرى أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح عن شفاء سبعة مصابين آخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 64.

وأكد الوزير، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم السبت، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت تعافي هؤلاء الأشخاص السبعة من الفيروس، مضيفا أنهم سينقلون إلى الجناح المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

ولم تنشر السلطات الكويتية اليوم بعد حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا، ولا يزال عدد المصابين منذ أمس عند مستوى 225 حالة مسجلة.