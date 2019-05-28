21 قتيلا خلال هجوم لطالبان على مركز للشرطة الافغانية

لقي 21 شخصا حتفهم، بينهم 5 من عناصر الشرطة الأفغانية، الثلاثاء في هجوم استهدف مخفرا للشرطة في ولاية “غور” غربي البلاد، من قبل مسلحي حركة “طالبان”، وفق مصدريْن محليين.

وفي تصريحات إعلامية، قال والي غور، عبد الحي خيبطي، إن “مسلحي الحركة هاجموا مخفرا للشرطة في مدينة فيروزغاه التابعة لـولاية غور، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن وقوع ضحايا في الجانبين”.

من جانبه، أوضح مستشار مجلس شورى الولاية، عبد الله بصير، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 21 شخصا، بينهم 5 من أفراد الشرطة.

كما أشار بصيري، في تصريحات للصحافيين، إلى وقوع ضحايا في صفوف المسلحين أيضا، دون تقديم أرقام في ذلك.

وحتى منتصف نهار الثلاثاء (ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب حول الهجوم من قبل حركة “طالبان”.

