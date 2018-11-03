21 قتيلا في اشتباكات عنيفة بين طالبان وداعش شرق أفغانستان

قوات من الجيش الأفغاني

قتل 21 مسلحا في اشتباك دموي بين عناصر حركة طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء السبت.

وذكر فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان أن أحدث اشتباك اندلع في بلدة زاوا بمنطقة خوجياني.

وأضاف البيان أن 21 مسلحا قتلوا خلال الاشتباك، من بينهم 18 من طالبان وثلاثة من داعش.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.

وكان إقليم ننكارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا شرق أفغانستان، لكن الوضع الأمني في بعض من مناطقه النائية تدهور خلال السنوات الاخيرة.

وينشط مسلحو طالبان وداعش في بعض مناطق إقليم ننكارهار، وغالبا ما يحاولون تنفيذ أنشطة إرهابية