21 ولاية أميركية ضمن "المنطقة الحمراء" لتفشي كورونا

ارتفع عدد الولايات الأميركية المدرجة ضمن "المنطقة الحمراء" لتفشي وباء كورونا، إلى 21 ولاية، وفقا لتقرير فدرالي جديد.

وإدراج ولاية في هذه المنطقة يعني الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة جديدة لكل مئة ألف شخص، أسبوعيا، وفقا للتصنيف الفدرالي.

والولايات المعنية تشمل ألاباما وأريزونا وكنساس وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وإيداهو وأيوا ولويزيانا وميسيسيبي وميزوري ونيفادا ونورث كارولينا ونورث داكوتا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتينيسي وتكساس ويوتا وويسكونسن، حسب نيويورك تايمز.

وكانت عدة ولايات أميركية قد شهدت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس، بالتزامن مع إعادة فتح الأعمال تدريجيا.

ودعا التقرير الفدرالي إلى تطبيق إجراءات وقائية في الولايات التي تشهد انتشارا، مثل إغلاق الحانات في نورث كارولينا، مع التوجيه بلبس الكمامات حيثما أمكن.