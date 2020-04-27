210 آلاف وفاة بكورونا في العالم منها 56 ألفا بأميركا وأكثر من 125 ألفا بأوروبا

تجاوز عدد حالات الوفاة المسجلة عالميا بفيروس كورونا الاثنين، 210 آلاف حالة، من بينها 56 ألفا في الولايات المتحدة وأكثر من 125 ألفا في أوروبا، في وقت بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم تجاوز ثلاثة ملايين حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

وجرى تأكيد إصابة أول 41 حالة في ووهان الصينية في العاشر من يناير/ كانون الثاني.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بحوالي ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 205 ألف شخص الاثنين. وتوفيت حالة واحدة من كل سبع حالات إصابة مسجلة تقريبا.

وفي اوروبا، أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 125 ألف شخص، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وفق إحصاء يستند إلى مصادر رسمية الإثنين حتى الساعة 16,15 ت.غ.

وبتسجيلها 125669 وفاة (بين مليون و387 ألفا و411 مصابا)، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضررا من الوباء الذي أودى بـ207511 شخصا حول العالم.

أما الدول الأكثر تأثرا في القارة فهي إيطاليا (26977 وفاة) تليها إسبانيا (23521) ثم فرنسا (22856) والمملكة المتحدة (21092).

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 54 ألفا و877، إثر تسجيل 943 حالة جديدة.

ووفق أحدث معطيات جامعة جونز هوبكنز، الإثنين، بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 965 ألفا و951، بعد تسجيل 26 ألفا و702 حالة جديدة.

ولا تزال نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، فقد بلغ عدد الإصابات في نيويورك 288 ألفا و45، والوفيات 22 ألفا و269.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

فيما تأتي إسبانيا ثانية من حيث الإصابات بـ229 ألفا و422، وإيطاليا ثالثة بـ197 ألفا و675، وفرنسا رابعة بـ 162 ألفا و220.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 207 آلاف، فيما تعافى أكثر من 888 ألفا، وفق موقع “worldometer” المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

