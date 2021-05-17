210 ملايين دولار خسائر غزة جراء العدوان الإسرائيلي

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن الخسائر المادية لجميع القطاعات بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الثامن بلغت 210 ملايين دولار، منها 151 خسائر مباشرة، و58 غير مباشرة.

وبين معروف في مؤتمر صحفي له، أن خسائر القطاع الإسكاني بلغت 48 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 1000 وحدة بشكل كلي، وتضررت 6 آلاف وحدة أخرى.

تم قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي وعددها 132، حيث لحق هدم كلي بـ 33 مؤسسة إعلامية، فضلًا عن أضرار عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى.

وذكر معروف أن 68 مقرًا حكوميًا ومنشأة عامة تم استهدافها، وبلغت خسائرها 20 مليون دولار، فيما تضررت 36 مدرسة، وعدد من المرافق الصحية.

وأشار إلى استهدف أكثر من 3 آلاف منشأة مختلفة، موضحًا أن الاحتلال يتعمد استهداف المنشآت الاقتصادية منها التي بلغت 25 مليون دولار، منها 4 مقرات لبنوك محلية ومصانع ومخازن.

تم قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري، بقيمة أولية للخسائر بلغت 20 مليون دولار.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف البنية التحتية، ما أثر بشكل كبير على عمليات تقديم الخدمات للسكان.

وذكر معروف أن خسائر البنية التحتية وصلت إلى 18 مليون دولار، واستهدفت شوارع وبنى تحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، فيما بلغت خسائر قطاع الطاقة 12 مليون دولار، وتضررت عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة 5 ملايين، وشبكة الاتصالات والإنترنت بقيمة 6 ملايين ومائة ألف دولار.

تعرضت 8 مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ، وتضررت عشرات دور العبادة (مساجد وكنائس) ومرافق وقفية، جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة 4 ملايين دولار، كما قال.

وأشار إلى أن الاحتلال نفذ حتى الآن 1500 غارة، منها 240 ليلة أمس. وبين معروف أن عدد النازحين وصل إلى أكثر من 100 ألف، منهم 40 ألفا بمراكز الإيواء و60 ألفا لدى أقاربهم.

من جهتها، قالت وزارة الزراعة بغزة في بيان لها، إن الأضرار في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني تتضاعف بشكل يومي، مشيرةً إلى أن قيمة الأضرار والخسائر للقطاع الزراعي فاقت حتى صباح الإثنين (20 مليون دولار).

وتوقعت الوزارة أن تتضاعف الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، نتيجة تواصل القصف المركز على مئات الدونمات وعشرات المنشآت الزراعية، وكذلك استهداف مخازن ومستودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.