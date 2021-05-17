212 شهيد ونتنياهو يرفض وقف العدوان

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الإثنين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثامن على التوالي إلى 212 شهيدا في الوقت الذي اعلن رئيس حكومة الاحتلال تصميمه على مواصلة الجرائم الذي يرتكبها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن من بين الشهداء 61 طفلا و35 سيدة و16 من كبار السن، إضافة إلى إصابة نحو 1400 مواطن بجراح مختلفة منهم 400 طفل و270 سيدة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بناية سكنية في شارع الوحدة بمدينة غزة، وتضرر على إثرها مبنى يتبع لوزارة الصحة أدت إلى إصابة عدد من الطواقم الطبية.

من جهته قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: “لليوم الثامن على التوالي يستمر العدوان الإسرائيلي بكل ضراوة بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمؤسسات المدنية والصحية مستخدماً فيه الاحتلال قوة تدميرية هائلة ومخالفة للمواثيق الدولية”.

وأكد أن الإصابات التي وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة كانت بدرجات خطورة مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و340 حالة بين خطيرة ومتوسطة، كما أن من بين الإصابات 400 بشظايا في أنحاء الجسم و105 حالات في الرأس”.

وأشار القدرة إلى خروج 3 مصابين للعلاج في مستشفيات مصر، داعيا إلى تكثيف الجهود لإنقاذ حياة جرحى العدوان الإسرائيلي التي تتزايد يومياً.

وتابع: “من خلال مشاهدات ومعاينات الطواقم الطبية يتضح أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف المدنيين العزل في منازلهم والأحياء السكنية مستخدماً القوة المفرطة والأسلحة الأشد فتكا وتمزيقاً لأجساد الأطفال والنساء والغازات السامة التي تعرض لها عدد من الشهداء.

وأوضح القدرة أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من المواطنين في ظروف صحية ومعيشية غير آمنة ستتسبب في انتشار وباء كورونا والأمراض المعدية.