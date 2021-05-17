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219 مصابا في حادث انهيار كنيس يهودي قرب القدس

منشور 17 أيّار / مايو 2021 - 09:01
انهيار مدرج في كنيس بمدينة جفعات زئيف قرب القدس
انهيار مدرج في كنيس بمدينة جفعات زئيف قرب القدس

فادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 219 شخص جراء انهيار مدرج في كنيس بمدينة جفعات زئيف قرب القدس، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، منهم 15 شخصا في حالة حرجة.

في وقت سابق ، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن 167 مصابا بهذا الحادث دخلوا المستشفى

وانهار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس، أمس الأحد، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة العشرات.

من جهته قال ممثل رسمي للشرطة الإسرائيلية لوكالة "تاس" الروسية، إن الحادث لا علاقة له بأحداث الأيام الأخيرة في البلاد.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في أسباب الحادث المأساوي

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