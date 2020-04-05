22 اصابة كورونا جديدة في الاردن والاجمالي 345

أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا الاحد، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى 345 حالة مؤكدة.

وقال جابر في ايجاز صحفي إنه تم تسجيل 36 حالة شفاء جديدة من الفيروس منها 29 من مستشفى الملك المؤسس في اربد، و7 من مستفى الأمير حمزة.

وبين أن حالات الاصابات توزعت على النحو التالي: حالة مخالطة لمصاب لبناني، حالتان مخالطتان لانتبهم المصابة من جنسية عراقية، حالة مخالطة للأب المصاب وتسجيل 7 إصابات، حالة مخالطة لزوجة أخيها، حالة مخالطة لمصابين إثنين، و7 حالات من عمارة الهاشمي الشمالي، وأم مرافقة لابنها في مستشفى الأمير حمزة، ومصاب من احد مستشفيات عمان الخاصة، و7 من عائلة واحدة تلقوا العدوى من والدهم سابقاً.

