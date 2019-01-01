22 حزباً سودانيا تطالب بحل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي

22 حزباً سودانيا تطالب بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس انتقالي

وقع 22 حزباً سودانياً غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة الثلاثاء، تطالب الرئيس عمر البشير بحل الحكومة والبرلمان، وتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، وحكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.

وجاء ذلك فيما سحب حزب الإصلاح جميع ممثليه من الحكومة.

وكان البشير أصدر في وقت سابق الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد.

وقُتل 19 شخصا على الأقل، وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز والوقود.

وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات تنتقد سياسة الحكومة في الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية.

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات.

ويواجه السودان أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم، رغم رفع واشنطن منذ أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي الثلاثاء، إلى تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الحكومة السودانية والمتظاهرين لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وقال داغي، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “يؤلمنا ما يحدث في السودان الحبيب وندعو الحكومة والمتظاهرين إلى الالتزام بحرمة القتل والتخريب والإفساد”.

كما حث الجانبين على احترام الإنسان وحقوقه والتعبير عنها بجميع الوسائل السلمية المعروفة. مطالبا السلطات بالبدء في علاج المشاكل المزمنة ومعاقبة المفسدين.

وطالب كذلك بتشكيل مجلس من ممثلي المتظاهرين والحكومة لحل الأزمة.