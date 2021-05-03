22 قائمة فلسطينية تشكل مجلس تنسيقي لمعارضة تاجيل الانتخابات

أعلنت 22 قائمة انتخابية مستقلة، عن تأسيس مجلس تنسيقي فيما بينها لترتيب العمل والخطوات المقبلة رفضا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للقوائم الانتخابية المرشحة أعلنت فيه عن مخرجات اللقاء الذي عقد بين القوائم المرشحة في غزة والضفة لرفض تأجيل الانتخابات.

رفض تاجيل الانتخابات

وقال بسام القواسمى، ممثل قائمة تجمع الكل الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي للقوائم في رام الله، رفضاً لتأجيل الانتخابات الفلسطينية، إن الانتخابات العامة هي حق دستوري، وإن إجراءها في مدينة القدس والضفة وغزة هو استحقاق دستوري ووطني وشعبي ومن غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية”.

وأضاف: “شعبنا الفلسطيني في القدس قادر على انتزاع حق الاقتراع، مؤكدا أن القوائم ستستمر في التشاور من أجل تلبية طموحات الفلسطينيين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية واختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع”.

أكدت القوائم الانتخابية، أن تأجيل الانتخابات غير مبرر ويوم أسود في تاريخ الفلسطينيين، وأهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب.

وأعلن الرئيس محمود عباس، في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد بمقر الرئاسة في رام الله مساء يوم الخميس، عن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة الأهالي في القدس بها.

تنسيق المواقف

وقال أشرف دحلان، مفوض قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية، أن الغاية من تشكيل المجلس التنسيقي هو تنسيق المواقف الرافضة ما بين القوائم لمواجهة قرار تأجيل العملية الانتخابية،

وقال دحلان في تصريح صجفي اليوم الإثنين :”إن 22 قائمة انتخابية مستقلة أسست المجلس التنسيقي فيما بينها لترتيب العمل والخطوات المقبلة رفضا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية، ونرحب بانضمام جميع القوائم المستقلة والفصائلية الى المجلس التنسيقي”.

أن الاتفاق، الذي تم بين القوائم الانتخابية، بموجبه ستقوم باستخدام جميع الوسائل القانونية لمواجهة قرار تأجيل الانتخابات.

وأردف أن فعاليات هذا المجلس ستكون مرتبطة بالدفع نحو استكمال العملية الانتخابات.

وأوضح دحلان أن المجلس التنسيقي يهدف الى الضغط على كل الأطراف ذات العلاقة بما فيها الرئيس محمود عباس وإسرائيل من أجل اجراء العملية الانتخابية في القدس والضفة وغزة.