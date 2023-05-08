22 قتيلا على الأقل بغرق قارب سياحي في الهند

توفي في وقت متأخر الأحد 22 شخصا على الأقل وذلك عقب غرق قارب سياحي مكون من طبقتين في ولاية كيرالا جنوب الهند، بحسب السلطات ووسائل الإعلام المحلية.

وشارك عشرات الأشخاص خلال الليل في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، عقب الحادث في بلدة تانور الساحلية بمنطقة مالابورام بولاية كيرالا.

وأكد ضابط في مركز شرطة تانور انتشلنا 22 جثة بينهم 15 امرأة و7 ذكور لافتا إلى وجود 6 أشخاص في المستشفى ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة لحادث القارب الذي الذي كان على متنه 30 شخصا.

وقال ناجون عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية إن العديد من ركاب القارب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

وبينت صحيفة أونمانورما المحلية أن 11 شخصا من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم، دون أن توضح سبب غرق القارب في حينها.

عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في أعقاب الحادث عن تعازيه لأسر الضحايا.