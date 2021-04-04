22 قتيلا من الأمن الهندي جراء هجوم للماويين

قال مسؤول حكومي اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 22 عنصرا من قوات الأمن الهندية قتلوا في ولاية بوسط البلاد على أيدي مقاتلين ماويين في أحد أعنف الهجمات التي تشنها الجماعة اليسارية المتطرفة هذا العام.

وتعرض أفراد أمن من وحدة النخبة (كوبرا) التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية وحرس الاحتياط وقوة المهام الخاصة لهجوم أمس السبت في ولاية تشهاتيسجاره التي تهيمن عليها القبائل خلال عملية أمنية.

وقال مسؤول حكومي كبير في رايبور، عاصمة تشهاتيسجاره الغنية بالمعادن، "يمكننا أن نؤكد أن 22 من قوات الأمن الهندية قتلوا على أيدي مقاتلين ماويين". وفقا لـ "رويترز".

وقتل أفراد الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار دام أربع ساعات في منطقة سوكما الحدودية التي تبعد نحو 540 كيلومترا إلى الجنوب من رايبور.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد ساعات من الهجوم على تويتر قائلا "تضحيات الشهداء الشجعان ستبقى في الذاكرة. ندعو بالشفاء العاجل للمصابين"