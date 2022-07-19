22 قتيلا و 33 مصابا إثر حادث سير مروع جنوب مصر (صور)

قتل أكثر من 22 شخصا، واصيب 33 آخرون بكسور وجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور مأساوي شهده الطريق الصحراوي بالقرب من محافظة المنيا جنوب مصر.



وقالت مصادر اعلام مصرية، إن الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، شهد صباح الثلاثاء، وقوع حادث تصادم مروع بين حافلة نقل جماعي وسيارة نقل، وأسفر الحادث عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وقد انتقل محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إلى موقع الحادث لمتابعة التفاصيل، حيث انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

ونتج عن الحادث مصرع 22 شخصًا وإصابة 33 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى ملوي، وأخطرت النيابة العامة في مصر لمباشرة التحقيقات.

وتشير البيانات الأولية إلى أن حافلة النقل بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير أحد إطاراتها، بينما اصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج متجها إلى القاهرة.