  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. 22 قتيلا و 50 مفقودا في انزلاق تربة بفنزويلا

22 قتيلا و 50 مفقودا في انزلاق تربة بفنزويلا

منشور 09 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:24
فنزويلا
فنزويلا
أبرز العناوين
الانهيارات سببت أضرارا كبيرة فيما تحاول فرق الإنقاذ الفنزويلية البحث عن مفقودين
الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع تسببت سابقا بمقتل 13 شخصا في أرجاء البلاد

لقي 22 شخصا فيما اعتبر أزيد  من 50 شخصا  في عداد المفقودين، وذلك على خلفية  انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس بفنزويلا.

اقرأ ايضاًفنزويلا.. عشرات القتلى في محاولة هروب من السجنفنزويلا.. عشرات القتلى في محاولة هروب من السجن

وأفادت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس: "فاضت خمسة جداول (..) وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلا، فيما ثمة 52 شخصا مفقودا".

وكانت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع تسببت سابقا بمقتل 13 شخصا في أرجاء البلاد.

 وفي لاس تيخيرياس شاهد صحفيون من فرانس برس أن عددا كبيرا من المنازل تهدم، فيما اجتاحت وحول متاجر عدة وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.

ويشارك نحو ألف شخص في عمليات الانقاذ، على ما أفاد وزير الداخلية والعدل، ريميخيو سيبايوس إيتشاسو، للوكالة. وتفقد الوزير المكان للوقوف على الأضرار.

في العام 1999 أسفرت انزلاقات تربة واسعة عن مقتل 10 آلاف شخص في ولاية فارغاس على بعد 25 كيلومترا شمال كاركاس.

 

كلمات دالة:فنزويلامحادثات فنزويلاانزلاق تر

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...