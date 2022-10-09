22 قتيلا و 50 مفقودا في انزلاق تربة بفنزويلا

لقي 22 شخصا فيما اعتبر أزيد من 50 شخصا في عداد المفقودين، وذلك على خلفية انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس بفنزويلا.

وأفادت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس: "فاضت خمسة جداول (..) وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلا، فيما ثمة 52 شخصا مفقودا".

وكانت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع تسببت سابقا بمقتل 13 شخصا في أرجاء البلاد.

وفي لاس تيخيرياس شاهد صحفيون من فرانس برس أن عددا كبيرا من المنازل تهدم، فيما اجتاحت وحول متاجر عدة وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.

ويشارك نحو ألف شخص في عمليات الانقاذ، على ما أفاد وزير الداخلية والعدل، ريميخيو سيبايوس إيتشاسو، للوكالة. وتفقد الوزير المكان للوقوف على الأضرار.

في العام 1999 أسفرت انزلاقات تربة واسعة عن مقتل 10 آلاف شخص في ولاية فارغاس على بعد 25 كيلومترا شمال كاركاس.