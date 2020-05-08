2238 وفاة جديدة بكورونا في أميركا والحصيلة تتجاوز 77 ألفا

ارتفعت الجمعة حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 77 ألفا و55، إثر تسجيل ألفين و238 وفاة.

وأظهرت معطيات حديثة لموقع “ورلدميتر” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس أن البلاد سجلت 31 ألفا و326 إصابة جديدة.

وارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليون و295 ألفا و31، عقب إجراء 8 ملايين و328 ألفا و479 فحصا للكشف عن كورونا بعموم البلاد.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 217 ألفا و273.

وتعد ولاية نيويورك الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 337 ألفا و421، توفي منهم 26 ألفا و365.

وتلي نيويورك في الإصابات ولايتا نيو جيرسي بـ135 ألفا و106، وماساتشوستس بـ73 ألفا و721.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، وتليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا.

