23 دولة تنتقد الصين بسبب معاملتها للأقليات المسلمة في شينغيانغ

أصدرت 23 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، بيانا الثلاثاء تنتقد الصين لمعاملتها للأقليات المسلمة في إقليم شينغيانغ غربي البلاد.

ودعا البيان الصادر بالأمم المتحدة في نيويورك الحكومة الصينية إلى “التمسك بقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية والالتزامات باحترام حقوق الإنسان ، بما في ذلك حرية المعتقد الديني، في شينغيانغ وفي أنحاء الصين”.

كما دعا البيان الحكومة في بكين إلى الامتناع عما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي للإيغور والجاليات المسلمة الأخرى”.

وهناك ما يقدر بنحو 5ر1 مليون شخص من الإيغور والقرغيز والكازاخيين تم وضعهم في معسكرات تعليم سياسية بالمنطقة، حسب نشطاء حقوقيين وحكومات أجنبية.

وتطلق الصين على المعسكرات اسم “مراكز التعليم والتدريب” وتقول إنها ضرورية للحد من الإرهاب والتطرف الديني.

وكانت الصين قد رفضت نداء مماثلا أصدرته 22 دولة في تموز/يوليو، ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية ذلك بأنه تدخل “عنيف” في الشؤون الداخلية للصين. (د ب أ)