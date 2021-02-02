2.3 مليون فلسطيني سجلوا للانتخابات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، عن قيام 90 ألف ناخب جديد، بإضافة أسمائهم لسجل الناخبين، وقالت إن عدد المسجلين حاليا بلغ 2.3 مليون مواطن.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن عدد من سيقومون بالتسجيل مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الحملة الإعلامية للجنة الخاصة بالانتخابات العامة تتدحرج تصاعديا نحو بدء التسجيل المقرر في العاشر من الشهر الجاري، وينتهي في السادس عشر من الشهر ذاته.

وأضاف كحيل في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أنه سيتم في هذه المرحلة التركيز على عملية تسجيل الناخبين، والتأكيد على أهميته، وإيضاح كيفية التسجيل، وتغيير مراكز الاقتراع بالنسبة للناخبين، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع كافة وسائل الإعلام لتضمين مواد خاصة بالانتخابات، كما فعلت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، لافتا أن مراكز التسجيل ستقوم بدور التوعية أيضا.

وأكد المسئول في اللجنة أنه بعد الانتهاء من التسجيل، سيتم تنقية سجل الناخبين بإزالة المتوفين، على أن يعرض هذا السجل على الفصائل ومن ثم عرضه للنشر والاعتراض.

كما أعلنت اللجنة أن 81.9% من أصحاب حق التسجيل، قد سجلوا بالفعل للانتخابات الفلسطينية 2021، وذلك حتى مساء الاثنين الماضي.

وبينت اللجنة، أن عدد المسجلين للانتخابات بلغ 2.3 مليون مواطن ومواطنة، من مجموعة أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن أعلى نسبة تسجيل حتى مساء يوم أمس كانت في محافظتي طولكرم بنسبة (91.8%) ثم سلفيت (91.7%).

وفي هذا السياق، أكدت أن حملة هوية الهوية الزرقاء المقيمين في القدس يحق لهم المشاركة في الانتخابات؛ ترشحاً واقتراعاً، دون اشتراط تسجيلهم في سجل الناخبين، بسبب خصوصية محافظة القدس.