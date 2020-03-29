23 وفاة جديدة بكورونا في تركيا ترفع الحصيلة إلى 131

أعلنت وزارة الصحة التركية الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 131، إثر تسجيل 23 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، أنه “تم إجراء 9 آلاف و982 فحصا للكشف عن كورونا”، أظهرت إصابة ألف و815 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 9 آلاف و217.

وأوضحت أن البلاد سجلت 35 حالة شفاء من كورونا لترتفع حصيلة المتعافين إلى 105.

وأرفقت الوزارة في التغريدة “إنفوغرافيك” يظهر أن عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة بلغ 568 شخصا، وإجمالي فحوصات الكشف عن كورونا 65 ألفا و446.

