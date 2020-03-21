24 إصابة جديدة ب"كورونا" في لبنان.. و 4 اصابات أخرى في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان السبت تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 187 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، إنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وأشارت إلى أنها تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا، داعية جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة لا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى

من جهة أخرى أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.

وصرحت الكيلة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن الحالات المسجلة تتوزع بواقع ثلاث إصابات في رام الله والإصابة الرابعة في الخليل، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 52 إصابة تم شفاء 17 منهم.

وكان تم اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية في مدينة بيت لحم، جراء نقل العدوى من أحد أعضاء وفد سياحي يوناني، وذلك في الخامس من الشهر الجاري.

وأعلنت السلطة الفلسطينية عقب ذلك حالة الطوارئ لمدة شهر، واتخذت إجراءات مشددة بما في ذلك إغلاق مدن وتعطيل المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، هو ما تم تطبيقه كذلك في قطاع غزة.