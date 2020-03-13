24 حالة كورونا جديدة بالسعودية وأول اصابة بالسودان

واصل وباء كورونا توسيع رقعة تفشيه عربيا، حيث سجلت السعودية وفلسطين حالات جديد، فيما اعلن السودان عن اول اصابة، وبادرت العديد من الدول الى اتخاذا اجراءات لمواجهة الوباء.

أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وقالت الوزارة إنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

ومن جانبه، أعلن السودان الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل توفي يوم الخميس بعد عودته من زيارة للإمارات في الأسبوع الأول من مارس آذار.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الرجل، وهو في الخمسينيات، توفي في العاصمة الخرطوم.

وأوقف السودان يوم الخميس إصدار التأشيرات وخدمات الطيران لثماني دول تشمل إيطاليا ومصر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا. كما جرى تعليق رحلات الحافلات إلى مصر.

الى ذلك، قالت وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة ستعلق إصدار التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15 مارس.

ونقل بيان الوزارة على تويتر عن لجنة معنية أن السلطنة لن تسمح للسفن السياحية بالرسو في موانئها أثناء تلك الفترة، كما سيجري تعليق الأنشطة الرياضية خلالها.

كما قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الجمعة نقلا عن وزارة الصحة إن الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين سيكون إجباريا لكل الوافدين إلى تونس من جميع بلدان العالم دون استثناء.

وسجلت تونس 13 إصابة بفيروس كورونا أغلبها لأشخاص قادمين من أوروبا. ويتوقع أن تؤثر أزمة فيروس كورونا على قطاع السياحة الحيوي في تونس.

وينتظر أن يلقي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء الجمعة خطابا عبر التلفزيون للتونسيين سيعلن خلاله عن إجراءات جديدة لمقاومة تفشي الفيروس.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوم الجمعة إنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد بذلك إلى 35 حالة.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المواطنين إلى الصلاة في المنازل حفاظا على سلامتهم ومنع تفشي فيروس كورونا.

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

كما أغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ يوم الأربعاء.