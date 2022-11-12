24 قتيلا إثر سقوط حافلة ركاب في قناة مائية بمصر

أسفر سقوط حافلة تقل طلبة كليات وجامعات في ترعة (قناة مائية) في محافظة الدقهلية بمنطقة الدلتا شمالي مصر السبت، عن مصرع 24 شخصا، بحسب ما افادت مصادر طبية.

وقال موقع "المصري اليوم" نقلا عن مصادر في مديرية صحة الدقهلية قولها ان الحادث اسفر عن "24 وفاة بينهم 6 من أسرة واحدة".

كما نقل الموقع عن شهود قولهم ان الحافلة التي تقل طلبة متجهين الى كلياتهم ومعاهدهم في مدينة المنصورة جنوب غرب الدقهلية، سقطت في الترعة "نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء تفاديه توك توك كان في الاتجاه المعاكس".

وتشهد مصر حوادث سير قاتلة تتسبب بمقتل الآلاف سنويا، وغالبيتها ينجم عن السرعة الزائدة فضلا عن سوء حالة الطرق.