25 جريحا فلسطينيا على ايدي قوات الاحتلال

30 قاربًا شاركت بالمسير البحري في بحر شمال بقطاع غزة

اصيب خمسة وعشرون فلسطينيا بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص باتجاه المشاركين في المسير البحري والتظاهرة الداعمة له شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان نحو 30 قاربًا شاركت بالمسير البحري في بحر شمال بقطاع غزة، إضافة لمئات المواطنين الذين تظاهروا دعما للمسير البحري شمالي غربي بيت لاهيا.

وأضافت أن زوارق الاحتلال أطلقت النار باتجاه القوارب المشاركة في الفعالية، كما اطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه التظاهرة الداعمة له. واشار الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة ان 25 مواطنا اصيبوا بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة.