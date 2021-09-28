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25 مصابا بانفجار قوي في غوتنبرغ بالسويد

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:24
كما أكدت الشرطة في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.
أكدت الشرطة في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.

اصيب ازيد عن 25 شخصا بعد انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ، السويدية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، حيث وقع الانفجار عند الساعة الخامسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، وتسبب في اندلاع حريق.

وافادت خدمات الطوارئ في المنطقة: "تأثرت عدة شقق وسلالم بالانفجار، ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه".

وتم إجلاء ما بين 100 إلى 200 شخص، من سكان المبنى والمباني المحيطة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تسبب الانفجار باشتعال حريق، وتضرر عدد من الشقق السكنية، دون ذكر سبب الانفجار.

 

 

وقالت مصادر اعلامية متطابقة انه تم نقل المصابين الى المشفيات وأشار  التلفزيون السويدي إلى أن أغلبية المصابين لحقت بهم جروح طفيفة، بالإضافة إلى بعض في حالات خطيرة، في حين تتواجد حوالي 15 وحدة من وحدات الإنقاذ في موقع الانفجار، الذي تسبب بحرائق لاحقة في بعض سلالم المبنى.

 

 

وبدأت الشرطة تحقيقا أوليا بالانفجار، لافتة إلى أنه لا يوجد مشتبه به في القضية في الوقت الحالي. كما أكدت الشرطة في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة. وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الانفجار، رغم عدم وجود مشتبه بهم في الوقت الحالي.

 

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