25 مليون دولار من بريطانيا للجيش اللبناني

أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، الجمعة، أن لندن قررت دعم الجيش اللبناني، الذي وصفته بـ "المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد"، بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، بدءاً من العام الجاري وحتى 2022.

وقالت السفارة في بيان إن هذا الدعم هو "جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان".

وأكدت على أن "القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان، بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب وحماية الاحتجاجات السلمية".

يأتي ذلك بعدما نقلت تقارير صحفية الخميس عن مسؤلَيْن أمريكيين لم تسمهما أن الإدارة الأمريكية قررت حجب مساعدات أمنية عن لبنان تقدر بـ105 ملايين دولار، تضمنت مناظير ليلية وأسلحة تستخدم في تأمين الحدود.

وقالت السفارة البريطانية في بيروت، الأربعاء، غداة استقالة حكومة سعد الحريري إن" لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة وبشكل عاجل على تقديم إصلاحات حيوية وضرورية لإنشاء بلد أفضل للجميع".

واعتبرت السفارة في بيان "إن العنف أو التخويف خلال الاحتجاجات السلمية من أي مجموعة يساهم فقط في تقويض وحدة لبنان واستقراره"، في إشارة إلى اقتحام أنصار جامعة "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيتين، ساحات الاعتصام في بيروت واشتباكهم مع المتظاهرين.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يشهد لبنان احتجاجات رافضة لمشروع حكومي يزيد الضرائب على المواطنين في موازنة العام 2020.

وإثر ذلك قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، الثلاثاء، استجابة لمطالب المحتجين الذين طالبوا أيضا بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء المحاصصة الطائفية في السياسة. -