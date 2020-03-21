25 منظمة أمريكية تحث إدارة ترامب لرفع العقوبات عن إيران

حثت 25 منظمة أمريكية تضم جماعات حقوقية وجمعيات خيرية ومراكز فكر، إدارة ترامب على رفع العقوبات عن إيران لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص حتى الآن هناك.

وحثت المنظمات في رسالة، بعثتها إلى الرئيس ترامب ووزير الخزانة ووزير الخارجية، الإدارة لإعادة تقييم سياستها تجاه إيران في أعقاب الوباء.

وقالت الرسالة إن احتواء وباء COVID-19المميت، "يحتاج جهدا عالميا، حيث تستخدم الدول جميع الموارد المتاحة لمواجهته". مضيفة أن إيران أصبحت "مركزا لانتشار المرض، الذي قتل 1433 شخصا وهناك حوالي 20000 مصاب".

وتابعت المنظمات: "للمساعدة في وقف الانتشار المستمر للفيروس داخل إيران وخارجها، نحثك (الرئيس الأمريكي) على إصدار تعليق محدد زمنيا للعقوبات الأمريكية، التي تجعل من الصعب على الإيرانيين العاديين تأمين السلع والخدمات الأساسية لمواجهة الأزمة".

وأكدت المنظمات الموقعة على الرسالة، أن رفع العقوبات "لن يخدم فقط مصالح الولايات المتحدة في المساعدة على احتواء المزيد من انتشار الفيروس، ولكنه سيكون أيضا بادرة إنسانية قوية لأكثر من 80 مليون إيراني يعانون من هذا الوباء".

وأكدت الرسالة أن العقوبات الأمريكية "أضرت بقطاع الصحة العامة في إيران، من خلال إبطاء أو منع بيع الأدوية وأجهزة التنفس واللوازم الصحية اللازمة للتخفيف من الوباء أو منعه بالكامل، وما تزال العقوبات القطاعية الواسعة تؤثر سلبا على الإيرانيين العاديين، عن طريق إغلاق الشركات المملوكة للمدنيين وإبادة قيمة الريال، مما يجعل من الصعب شراء الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وطالبت المنظمات بتعليق العديد من العقوبات لمدة 120 يوما على الأقل، بما في ذلك تلك العقوبات التي تؤثر على قطاعي إيران المالي والنفطي وصناعاتها المدنية.

وقاد المجلس القومي الأمريكي الإيراني (NIAC) تلك الجهود الرامية للضغط على إدارة ترامب لرفع العقوبات عن إيران.

ووقع على الرسالة 25 منظمة منها المجموعة اليهودية الليبرالية، ومنظمة (كير) ومركز ترومان، Oxfam America، والأطباء غير الربحيين من أجل المسؤولية الاجتماعية.