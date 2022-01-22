2500 أمريكي يوقعون على عريضة تطالب بوقف التطهير العرقي في النقب

وصفت عريضة وقع عليها نحو 2500 أمريكي، أفعال الصندوق القومي اليهودي في أراضي فلسطيني المحتلة عام 1948، بأنها مدمرة، وأن الصنودق يمارس التطهير العرقي.

وتطالب العريضة، التي أطلقتها منظمة "كود بينك" النسائية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق المواطنين في النقب داخل أراضي عام 1948.

وجاء في العريضة: "منذ عام 1948، يقوم الصندوق القومي اليهودي بزراعة الأشجار لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهم ينفذون حاليا مشروع تشجير في النقب على أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية للزراعة، ويهدفون إلى طرد البدو من أراضيهم".

وقالت العريضة: يجب على وزارة الخارجية الأميركية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها.

أفعال مدمرة

ووصفت العريضة ما يقوم به "الصندوق اليهودي" بأنها "أفعال مدمرة"، مشيرة الى أنه تأسس في الولايات المتحدة عام 1901، بهدف شراء وتطوير الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين، في السنوات التي سبقت قيام دولة الاحتلال.

وقالت "لعب الصندوق القومي اليهودي دورا مركزيا في مخطط طرد الفلسطينيين من أراضيهم، - مستندة على الوثائق التي كشفت عن النكبة-، حيث رسم بدقة الطبوغرافيا، والطرق، والأراضي، ومصادر المياه، ووصف جميع السكان الفلسطينيين حسب العمر، والانتماءات السياسية، والعداء للمشروع الصهيوني.

وأشارت إلى أن هذه الوثائق المعروفة باسم "ملفات القرية" أصبحت أداة عسكرية حاسمة للميليشيات اليهودية، التي أحرقت القرى ونفذت مذابح في العام 1948، وأجبرت حوالي 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم وقراهم، ما جعلهم لاجئين.

القدس الشرقية

كما اتهمت العريضة "الصندوق" بالاستيلاء على عقارات في أحياء القدس الشرقية في الشيخ جراح، وسلوان، وذلك بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967.

واستندت العريضة إلى الوثائق التي نشرت على موقع "الصندوق اليهودي"، حيث كشفت انه يمتلك اليوم أكثر من 10٪ من الأراضي في إسرائيل، ويميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يشكلون حوالي 20٪ من مجموع السكان، ما يجعل من الصعب عليهم الحصول على أراضٍ لغرض السكن، وللاستخدامات التجارية، والزراعية، وغيرها.

وتطرقت إلى قيام اسرائيل بتدمير قرية العراقيب أكثر من 100 مرة، لأنها تقع على أراضي زراعية بدوية، حيث يقوم "الصندوق" حالياً بتنفيذ مشروع التشجير، وهو فعليا تطهير عرقي.

تهجير الفلسطينيين

وطالبت العريضة بلينكن باستخدام منصبه كوزير للخارجية للضغط على إسرائيل والصندوق القومي اليهودي لوقف مشروع التشجير في النقب، والمحاولات التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.

كما دعا التحالف من أجل العدالة في فلسطين إلى تظاهرة يوم غدٍ الأحد، أمام مقر الحكومة الفيدرالية في مدينة شيكاغو الأميركية، تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن فلسطين".

يشار أن هذه التظاهرة هي باكورة لسلسلة الفعاليات والتظاهرات التي من المقرر أن تنظم في عدد من المدن الأميركية، احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا.

وأعلن أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة أن هذه الفعاليات التي ستنظم خلال الأيام المقبلة تأتي احتجاجا على مواصلة اسرائيل لسياسة الفصل العنصري والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.