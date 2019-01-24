26 قتيلا ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

السلطات المحلية أجلت نحو 3 آلاف و321 شخصا إلى أماكن أخرى آمنة

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 26 قتيلا.

جاء ذلك بحسب آخر حصيلة نشرتها إدارة الكوارث في جنوب سولاويسي، الخميس، وفق وكالة أنتارا الإندونيسية.

وأشارت إدارة الكوارث في بيانها، إلى وجود 24 شخصا في عِداد المفقودين، وأن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث للعثور عليهم.

وذكر البيان أن السلطات المحلية أجلت نحو 3 آلاف و321 شخصا إلى أماكن أخرى آمنة.

وبسبب المناخ الاستوائي السائد في إندونيسيا تشهد البلاد الكثير من السيول والانهيارات الأرضية.

الأناضول