261 وفاة بكورونا في تونس خلال 24 ساعة.. واكتشاف سلالة جديدة في بريطانيا

أعلن في بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، بحسب أطباء من وكالة الصحة العامة في البلاد.

ولا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.

وذكرت صحيفة "Mirror" نقلا عن مختصين أنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".

وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا "دلتا"، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم

وأفادت الصحيفة بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

317 وفاة في تونس

وسجلت تونس 261 وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 317 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال ال 48 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن 56 وفاة تم تسجيلها خلال يوم الخميس الماضي، و261 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية (السبت) وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

وارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بواقع 5624 إصابة جديدة.

وبحسب الأرقام الرسمية تماثل للشفاء 3732 شخصا خلال اليوم الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بداية تفشي الوباء هناك إلى 563930 إصابة، منها 457597 حالة شفاء، فيما توفي 18369 شخصا حتى الآن.