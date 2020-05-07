264 ألفا غالبيتهم في اوربا ضحايا كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 263 ألف شخص منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وسجّلت 263792 وفاة على الأقل من أصل أكثر من 3.766.180 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات. وتعافى 1.179.700 شخص على الأقل.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في أوروبا، نحو 75% منهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 9,10 ت غ.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1284 إلى 166,091 إصابة. كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بواقع 123 إلى 7119.

وأعلنت روسيا اليوم الخميس عن 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة يومية قياسية رفعت إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 177160.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا، إن 88 شخصا توفوا خلال الليل ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1625. كما سجلت موسكو، المنطقة الأكثر نكبة بالوباء في روسيا، زيادة قياسية في الإصابات بلغت 6703 حالات جديدة.

انخفاض الوفيات في إسبانيا

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا تراجع اليوم الخميس، إذ سجلت السلطات الصحية 213 وفاة انخفاضا من 244 في اليوم السابق. وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26070 من 25857 أمس الأربعاء، بينما زاد إجمالي الإصابات إلى 221447 من 220325 أمس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء إذ سجلت أعلى حصيلة وفيات في العالم مع 73431 وفاة من أصل 1.228.609 إصابات. وأُعلن شفاء 189.910 أشخاص على الأقل.

والدولة الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي بريطانيا مع 30076 وفاة من أصل 201.101 إصابة. ووفق بيانات جمعتها، الثلاثاء، وكالات الصحة المحلية في البلاد، يبلغ عدد الوفيات في بريطانيا أكثر من 32 ألفاً، لكن تتضمن هذه البيانات عدد وفيات يشتبه فقط بأنها ناجمة عن كورونا.

تلي بريطانيا إيطاليا مع 29.684 وفاة (214.457 إصابة)، وإسبانيا مع 26.070 وفاة (221.447 إصابة) وفرنسا مع 25.809 وفيات (174.191 إصابة).

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82.885 إصابة، بينها 4.633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77.957 حالة شفاء.