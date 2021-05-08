2700 سجين في اميركا قضوا بفيروس كورونا

لقي أكثر من 2700 شخص مصرعهم، خلال العام الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا في سجون ومؤسسات الاعتقال ومراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الليلة الماضية.

وقال التقرير إنّ "الوفيات تثير تساؤلات مقلقة حول الطريقة التي استجاب بها نظام العدالة في البلاد لوباء أصاب سجناء بمعدل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الوطني".

وكان الوباء مدمرًا بشكل خاص في نظام العدالة الجنائية في البلاد، فقد تم إلغاء عشرات الآلاف من المحاكمات وجلسات الاستماع للإفراج المشروط؛ وعائلات قالت إنها غير قادرة على تحمل حتى مبالغ الكفالة المتواضعة وسط فقدان قياسي للوظائف؛ وكانت المرافق غير مجهزة للتعامل مع تفشي فيروس ينتشر بسرعة، لا سيما ضمن أماكن متقاربة، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا".

