272 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في الضفة الغربية

الإصابات الجديدة تتركز في محافظة الخليل وتتوزع باقي الإصابات على مدينة القدس وباقي مدن الضفة الغربية.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى أربع وفيات بسببه.

وقالت الوزارة في بيان إن معظم الإصابات الجديدة تتركز في محافظة الخليل وتتوزع باقي الإصابات على مدينة القدس وباقي مدن الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3689 إصابة منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي منها 3037 حالة نشطة وبلغ عدد الوفيات 15 فيما بلغ عدد حالات التعافي 637.

ودخل قرار الحكومة الفلسطينية بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل لخمسة أيام حيز التنفيذ يوم الجمعة فيما سمحت للصيدليات والمخابز ومتاجر البقالة بالعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.

كما قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعليق صلاة الجماعة في المساجد بدءا من فجر يوم الجمعة حتى الأربعاء للحد من انتشار فيروس كورونا مع ظهور عشرات الحالات يوميا بين الفلسطينيين.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الرابع على التوالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

