2789 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لدى الاحتلال

قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، إن 2789 من الأسرى الفلسطينيين قد صدر بحقهم أحكاما مختلفة، بينهم نحو 57 طفلا، وذلك وفق بيانات إسرائيلية.

وأضاف فروانة أنه استند إلى تقرير صادر عن إدارة السجون الإسرائيلية ويتناول تفاصيل المعطيات الإحصائية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حتى 30 يونيو/حزيران 2020، وقد كشفت أن بين الأسرى المحكومين يوجد 1524 شخصا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات تزيد عن الـ10سنوات، كما يقضي 180 آخرون أحكاما تتراوح ما بين 10-15سنة، وهناك 308 أسرى يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة، بينما يقضي 494 أسيرا أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن 20 سنة وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم 542 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.

أما من يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5 و10سنوات فذكر المختص بشؤون الأسرى والمحررين أنهم 360 أسيرا، وأن باقي المحكومين وعددهم 905 كان قد صدر بحقهم أحكاما تقل عن 5 سنوات.

وأكد فروانة على أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تفتقر لمعايير العدالة والنزاهة، وأن جميع أحكامها ضد الفلسطينيين تعسفية وقاسية وغير شرعية.

كما شدد على أنه لا يجوز لمحاكم الاحتلال أن تُحاكم الفلسطينيين بسبب رفضهم للظلم والمقاومة، سعيا لانتزاع حقوقهم المشروعة ووصولا لتحقيق أهدافهم الوطنية والعيش بحرية وكرامة.