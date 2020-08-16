28 إصابة في انفجار أعقبه اطلاق نار بفندق في مقديشو

يشهد الصومال عنفا مميتا منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

قال رئيس خدمة إسعاف محلية إن 28 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار وقع يوم الأحد في فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو بينما قال شاهد إنه سمع دوي إطلاق نار بعد الانفجار الذي وقع في فندق إيليت في شاطئ ليدو.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (صونا) إن حركة الشباب المتشددة هاجمت مدخل الفندق بسيارة ملغومة وعدد من المتشددين المسلحين. وأضافت أن إطلاق نار وقع من داخل الفندق وتم نشر قوات الأمن.

ونقلت صونا عن المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر قوله ”هناك وفيات وإصابات بين المدنيين الذين كانوا يمرون قرب الفندق وبين آخرين كانوا داخل الفندق. من بين المتوفين أحد مديري وزارة الإعلام“.

وقال شاهد يدعى أحمد علي لرويترز ”سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان“.

وأكد صادق علي المتحدث باسم الشرطة وقوع الانفجار قائلا ”سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا“.

ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

وقال رئيس خدمة الإسعاف عبد القادر عبد الرحمن إن 28 شخصا على الأقل أصيبوا. وقال لرويترز ”حتى الآن نعرف أن 28 شخصا أصيبوا ونقلناهم قبل بدء تبادل إطلاق النار“.

وقال محمد نور وهو موظف في الحكومة يقيم قرب شاطئ ليدو إن الحكومة نشرت قوات الأمن في المنطقة. وأضاف ”يجري تبادل إطلاق النار بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلينا قرب الشاطئ“.

ويشهد الصومال عنفا مميتا منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

ومنذ عام 2008 تقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية المعترف بها دوليا وتأسيس حكمها القائم على تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.

