28 قتيلا سوريا في النزاع الارميني الاذربيجاني

قتل 28 مسلحا سورياً موالين لأنقرة على الأقل، يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في ناجورنو كاراباخ، منذ بدء المواجهات مع الأرمن، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينتمي القتلى، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إلى فصائل سورية موالية لأنقرة، وهم من بين أكثر من 850 مقاتلا سوريا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الدفاع في منطقة ناجورنو كراباخ عن سقوط 54 جنديا خلال الجولة الأخيرة من المعارك التي يشهدها الإقليم بين أرمينيا وأذربيجان ليرتفع العدد الإجمالي إلى 158 قتيلا.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الأرميني أن بلاده تمتلك أدلة على انخراط تركيا عسكريا في الإقليم المتنازع عليه. بينما أعربت تركيا من جانبها عن رفضها أي تحركات روسيا وفرنسا والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كراباخ المتنازع عليه.

بحث تواجد المرتزقة

وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بحثا خلاله الوضع في منطقة قره باغ ومسألة وجود مسلحين أجانب هناك.

وتتهم روسيا وارمينيا المخابرات التركية بتسهيل عبور المرتزقة وتجنيدهم للقتال الى جانب صفوف الجيش الاذري

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وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وباشينيان واصلا، في ثالث اتصال هاتفي بينهما خلال ستة أيام، مناقشة تطورات الوضع في المنطقة المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، مضيفة: "أعرب كلا الطرفين عن قلقهما البالغ إزاء المعلومات الواردة عن إشراك عناصر منتمين إلى جماعات مسلحة غير قانونية من الشرق الأوسط في الأعمال القتالية".

وشدد بوتين مجددا خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للقتال في المنطقة واستئناف المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع، في سياق البيان المشترك الصادر أمس عن الرئيس الروسي ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون (بصفة أن دولهم الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا).

وأشار البيان إلى أن بوتين وباشينيان اتفقا خلال المكالمة على مواصلة الاتصالات بمختلف الأشكال.