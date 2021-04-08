28 وفاة بكورونا في فلسطين، والاردن يخطط لتطعيم 60 ألف شخص يوميا

“خطة الأردن للوصول إلى صيف آمن إعطاء 3 ملايين جرعة قبل 1 حزيران\يونيو 2021″.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، إن 20 حالة وفاة و952 إصابة، سُجلت في الضفة الغربية، فيما لم تتوفر معطيات عن حصيلة الإصابات في القدس الشرقية.

وفي قطاع غزة، سُجلت 8 حالات وفاة، و1932 إصابة، بحسب الوزيرة.

وأشارت الكيلة، إلى وجود 201 مرضى في غرف العناية المكثفة، إضافة إلى 61 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبذلك، يصل عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين، منذ بدء الجائحة قبل نحو عام، إلى 290 ألفا و719؛ منها 3043 وفاة، و256 ألفا و20 حالة تعاف.

وبلغ إجمالي من تلقوا لقاحات فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 131 ألفا و394 شخصا، بينهم نحو 11 ألف و748 تلقوا الجرعتين من اللقاح، وفق التقرير.

حملة التطعيم في الاردن

الى ذلك، قال أمين عام وزارة الصحة الاردنية لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي الخميس، إنّ المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات سيرفع عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من 50-60 ألف شخص يوميا الأسبوع المقبل.

وأضاف البلبيسي في تصريحات لقناة “المملكة”، أن عملية إعطاء اللقاح تسير “بوتيرة أسرع من قبل”، حيث إن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى وصل إلى 405 آلاف والجرعة الثانية 120 ألفا.

وأشار، إلى أن إداة الأزمات ترسل حاليا 30 ألف رسالة للأشخاص لتلقي اللقاح.

وبين، أنه سيتم زياردة مواقع وفرق تطعيم إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة، كما سيكون هناك فرق تجوال، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء اللقاح أيضا من خلال السيارات “درايف ثرو”.

“خطة الأردن للوصول إلى صيف آمن إعطاء 3 ملايين جرعة قبل 1 حزيران\يونيو 2021″، وفقا للبلبيسي.

وأوضح، أن مناطق الوسط في الأردن “عمّان، مأدبا، الزرقاء، البلقاء بالإضافة إلى محافظة اربد”، لديهم إقبال كبير مقارنة مع باقي مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بأعمار الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، قال البلبيسي، إنّ “جميع من هم فوق سن الـ50 من المسجلين في المنصة تلقوا مطاعيم كورونا ووصلنا لمن هم في سن الـ 20 في بعض المناطق”.

وبين، أن الأردن يتفاوض مع شركة فايزر بطريقتين، لزيادة عدد الجرعات التي تصل أسبوعياً، وتفاوض لزيادة الكمية للوصول إلى 3 ملايين جرعة.

ودعا البلبيسي، الجميع التسجيل عبر المنصة لأخذ اللقاح.

