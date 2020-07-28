29 مليار دولار عجز الميزانية السعودية

أظهر تقرير من وزارة المالية السعودية، بشأن الأداء الفصلي للميزانية، أن السعودية سجلت عجزا بلغ 109.2 مليار ريال ما يعادل 29.12 مليار دولار، في الربع الثاني من العام الحالي مع تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.

وتراجعت الإيرادات النفطية لأكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 45٪ على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 25.5 مليار دولار في حين هبط مجمل الإيرادات 49٪ إلى حوالي 36 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن مجمل النفقات في الربع الثاني انخفض 17٪ على أساس سنوي إلى نحو 65 مليار دولار.