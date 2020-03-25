296 وفاة في ايطاليا و80 في هولندا واصابة الالاف بالفايروس

أفادت وكالة "رويترز" بتسجيل 296 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المنطقة الايطالية إلى 4474، كما يعكس الرقم انخفاضا حادا في عدد حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس الذي سجل فيه الإقليم 402 حالة وفاة.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

هولندا

وأفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعا حذرا" في سرعة انتشار الفيروس.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.